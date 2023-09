Amparo Grisales dijo que Pipe Bueno estaba enamorado de Yo Me Llamo Paulina Rubio por defenderla

Un momento de tensión se vivió en el capítulo 31 de Yo Me Llamo , más específicamente durante la presentación de la imitadora de Paulina Rubio, quien se subió al escenario para interpretar el éxito musical 'Ni rosas ni juguetes'. Aunque estaba muy segura de su desempeño, la participante se llevó una gran desilusión al escuchar los comentarios del jurado.

Los primeros en referirse a su espectáculo fueron Amparo Grisales y César Escola , quienes mencionaron no solo que debía trabajar en temas de afinación y respiración, sino que también admitieron que la única parte que les gustó de su intervención musical fue cuando hizo la última frase de la canción.

Asimismo, le pidieron que trabajara en otros componentes como la sensualidad de la artista original. Fue justo después cuando Pipe Bueno dijo que sus compañeros estaban siendo un poco duros con sus observaciones y agregó que él sí le encuentra similitudes ya que la encuentra tierna en la misma medida que la mexicana.

"Pero por qué me le tiran tan duro (...) Es tierna", señaló el intérprete de 'Guaro', a lo que 'La Diva de Colombia' respondió:

"no les tiro duro, es que quiero que mejoren, que venga una buena Paulina Rubio (...) ¿Qué quiere decir con que es tierna?, ¿se enamoró?, pero qué tiene que ver la ternura con la doble perfecta".

El cantante de música popular se arrepintió de defenderla poco después al descubrir algo de su presentación: "No, yo no me voy a echar para atrás, lo que pasa es que, supongo que no eres cantante profesional o así seas empírica, ¿te dedicas a esto?", preguntó inicialmente. Al conocer que la concursante sí se dedica a este oficio, dejó conocer su nuevo punto de vista.

"No, entonces ahora sí me estoy arrepintiendo (...) No, porque si cantas, si lo haces en esta ocasión, bastante mal con la afinación, terrible. Tenía una vaga idea de que de repente no tenías el canto en tu vida y por eso la estabas embarrando tanto", finalizó.

