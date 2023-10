Sinfoni, de Yo Me Llamo, explica cómo los colombianos pueden participar por 100 millones de pesos

Yo Me Llamo sigue emocionando a los colombianos y ahora Sinfoni les tiene una sorpresa especial que los llenará de alegría. El hada de la afinación quiere devolverle sonrisas a los televidentes y convertir en millonario a uno de ellos. Participar por los 100 millones de pesos es muy fácil; así que ella misma te cuenta qué debes hacer para llevarte esta gran suma.

"Es un honor para mí transmitir desde le reino de la sinfonía. Vamos a vivir una oda a la alegría, donde ustedes tendrán la oportunidad de recibir 100 millones de pesos. Los invito a disfrutar de los 20 favoritos que para mí han sido los mejores. Ustedes solo deben escoger su canción favorita entrando a https://www.caracoltv.com/votayomellamo y si su elección hace parte de la canción más votada, este lunes en Día a Día serán elegidos para cantar frente al jurado y así jugar por 100 millones de pesos", expresa el hada de la afinación.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.