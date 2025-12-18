45:08 min Vecinos - Capítulo 11: Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo 45:03 Capítulo 10 Óscar tiene particular cena en casa de Tatiana 43:44 Capítulo 9 Óscar confiesa que está en bancarrota 29:52 Capítulo 8 Óscar tiene su primera salida con Tatiana 45:08 Capítulo 11 Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo

Capítulo 11 Vecinos: Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo Por una parte, le preguntan a Óscar si él va a ayudar a los niños en esta Navidad, pero como nadie sabe que está en bancarrota, él acepta. Luego, debe pensar en el arreglo del apartamento de Sara.