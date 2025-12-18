Capítulo 11 Vecinos: Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo    

Publicidad
Vecinos capítulo completo hoy 18 de diciembre
Por una parte, le preguntan a Óscar si él va a ayudar a los niños en esta Navidad, pero como nadie sabe que está en bancarrota, él acepta. Luego, debe pensar en el arreglo del apartamento de Sara.
