Capítulo 11 Vecinos: Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo    

Vecinos capítulo completo hoy 18 de diciembre

Por una parte, le preguntan a Óscar si él va a ayudar a los niños en esta Navidad, pero como nadie sabe que está en bancarrota, él acepta. Luego, debe pensar en el arreglo del apartamento de Sara.

45:08 min
Óscar intenta reparar el daño en la casa de Sara, pero Henry comete un error
Óscar intenta reparar el daño en la casa de Sara, pero Henry comete un error
45:08
Capítulo 11
Óscar tiene un nuevo problema en el edificio y Henry intenta ayudarlo    

Por una parte, le preguntan a Óscar si él va a ayudar a los niños en esta Navidad, pero como nadie sabe que está en bancarrota, él acepta. Luego, debe pensar en el arreglo del apartamento de Sara.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
