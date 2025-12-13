45:10 min Vecinos - Capítulo 7: surgen más quejas por el comportamiento de Óscar, ¿y Jessica? 45:19 Capítulo 6 Óscar se entera de que ya gastó casi todo lo de la lotería 38:11 Capítulo 5 Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos 47:50 Capítulo 4 Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina 45:10 Capítulo 7 surgen más quejas por el comportamiento de Óscar, ¿y Jessica?

Capítulo 7 Vecinos: surgen más quejas por el comportamiento de Óscar, ¿y Jessica? Al taxista se le “inunda” el apartamento y afecta el de otro vecino por no saber cómo usar una lavadora. Luego, vuelve a haber quejas por el ruido durante un partido de fútbol. Jessica busca a Ruca.