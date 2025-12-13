Publicidad

Capítulo 7 Vecinos: 12 de diciembre 2025- CaracolTV

Al taxista se le “inunda” el apartamento y afecta el de otro vecino por no saber cómo usar una lavadora. Luego, vuelve a haber quejas por el ruido durante un partido de fútbol. Jessica busca a Ruca.

45:10 min
Vecinos - Capítulo 7: surgen más quejas por el comportamiento de Óscar, ¿y Jessica?
Capítulo 7 Vecinos: surgen más quejas por el comportamiento de Óscar, ¿y Jessica?

Al taxista se le “inunda” el apartamento y afecta el de otro vecino por no saber cómo usar una lavadora. Luego, vuelve a haber quejas por el ruido durante un partido de fútbol. Jessica busca a Ruca.

Por: Daniela Correa Grisales
Capítulo 3 Vecinos: Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio
47:50
Capítulo 3
Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio
Capítulo 2 Vecinos: Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta
47:22
Capítulo 2
Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta
Capítulo 1 Vecinos: A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea
58:09
Capítulo 1
A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea
