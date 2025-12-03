58:09 min Vecinos - Capítulo 1: A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea

Capítulo 1 Vecinos: A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea En este primer capítulo, los vecinos de Óscar ya están cansados del volumen de la música; por lo cual, su amigo Henry le pide que le baje, para evitar discordias en el barrio.