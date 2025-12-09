Publicidad

Capítulo 4 Vecinos: 9 de diciembre 2025 - CaracolTV

El taxista decide comprar el apartamento en el edificio Fountainbleau y Tatiana se lleva una gran sorpresa, pero luego lo defiende de los cuestionamientos de los vecinos.

47:50 min
Capítulo 4 Vecinos
Vecinos - Capítulo 4: Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina
Capítulo 3 Vecinos: Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio
47:50
Capítulo 3
Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio
Capítulo 2 Vecinos: Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta
47:22
Capítulo 2
Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta
Capítulo 1 Vecinos: A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea
58:09
Capítulo 1
A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea
Capítulo 4 Vecinos: Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina

El taxista decide comprar el apartamento en el edificio Fountainbleau y Tatiana se lleva una gran sorpresa, pero luego lo defiende de los cuestionamientos de los vecinos.

Por: Daniela Correa Grisales
|
