47:50 min Vecinos - Capítulo 4: Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina 47:50 Capítulo 3 Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio 47:22 Capítulo 2 Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta 58:09 Capítulo 1 A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea 47:50 Capítulo 4 Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina

Capítulo 4 Vecinos: Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina El taxista decide comprar el apartamento en el edificio Fountainbleau y Tatiana se lleva una gran sorpresa, pero luego lo defiende de los cuestionamientos de los vecinos.