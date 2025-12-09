Publicidad
Vecinos
Capítulo 4 Vecinos: 9 de diciembre 2025
El taxista decide comprar el apartamento en el edificio Fountainbleau y Tatiana se lleva una gran sorpresa, pero luego lo defiende de los cuestionamientos de los vecinos.
Capítulo 4 Vecinos: Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina
47:50 min
Vecinos - Capítulo 4:
Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina
47:50
Capítulo 4 Vecinos: Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina
El taxista decide comprar el apartamento en el edificio Fountainbleau y Tatiana se lleva una gran sorpresa, pero luego lo defiende de los cuestionamientos de los vecinos.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
9 de Diciembre, 2025
47:50
Vecinos
Capítulo 3 Vecinos: Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio
Vecinos
Capítulo 2 Vecinos: Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta
Vecinos
Capítulo 1 Vecinos: A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea
