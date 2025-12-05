Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Vecinos capítulo completo hoy 5 de diciembre

En el momento en el que Leal está en pleno festejo, la mamá de él llega y le pide a todos los que están en la casa que se vayan. Además, en el edificio donde vive Tatiana buscan al mejor inquilino.

47:50 min
Capítulo 3 Vecinos: Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio

En el momento en el que Leal está en pleno festejo, la mamá de él llega y le pide a todos los que están en la casa que se vayan. Además, en el edificio donde vive Tatiana buscan al mejor inquilino.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
