47:50 min Vecinos - Capítulo 3: Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio 47:22 Capítulo 2 Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta 58:09 Capítulo 1 A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea 47:50 Capítulo 3 Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio

Capítulo 3 Vecinos: Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio En el momento en el que Leal está en pleno festejo, la mamá de él llega y le pide a todos los que están en la casa que se vayan. Además, en el edificio donde vive Tatiana buscan al mejor inquilino.