45:19 min Vecinos - Capítulo 6: Óscar se entera de que ya gastó casi todo lo de la lotería 38:11 Capítulo 5 Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos 47:50 Capítulo 4 Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina 47:50 Capítulo 3 Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio 45:19 Capítulo 6 Óscar se entera de que ya gastó casi todo lo de la lotería

Capítulo 6 Vecinos: Óscar se entera de que ya gastó casi todo lo de la lotería El taxista sigue despilfarrando el dinero que se ganó y cada vez hay más problemas con los vecinos. Luego, Leal intenta evitar un encuentro romántico entre Tatiana y Rodolfo.