Capítulo 5 Vecinos: Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos

Capítulo 5 Vecinos: 10 de diciembre 2025 - CaracolTV

El taxista compra muebles de lujo y llega a su nuevo hogar en el edificio Fontainebleau; sin embargo, al celebrar incomoda a sus vecinos y empiezan a pedir que le baje el volúmen.

38:11 min
Capítulo 5 Vecinos
Vecinos - Capítulo 5: Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos
Capítulo 4 Vecinos
47:50
Capítulo 4
Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina
Capítulo 3 Vecinos: Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio
47:50
Capítulo 3
Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio
Capítulo 2 Vecinos: Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta
47:22
Capítulo 2
Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta
El taxista compra muebles de lujo y llega a su nuevo hogar en el edificio Fontainebleau; sin embargo, al celebrar incomoda a sus vecinos y empiezan a pedir que le baje el volúmen.

Por: Daniela Correa Grisales
|
Capítulo 1 Vecinos: A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea
58:09
Capítulo 1
A Óscar y a sus vecinos se los llevan a la comisaría por fuerte pelea
