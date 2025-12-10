Publicidad
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol
Capítulo 5 Vecinos: 10 de diciembre 2025
El taxista compra muebles de lujo y llega a su nuevo hogar en el edificio Fontainebleau; sin embargo, al celebrar incomoda a sus vecinos y empiezan a pedir que le baje el volúmen.
Inicio
Capítulos
Capítulo 5 Vecinos: Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos
38:11 min
Vecinos - Capítulo 5:
Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos
47:50
Capítulo 4
Óscar descubre que Tatiana será su nueva vecina
47:50
Capítulo 3
Óscar tiene visita inesperada y anuncia que se va del barrio
47:22
Capítulo 2
Óscar recibe la mejor noticia e invita a sus vecinos a una fiesta
38:11
Capítulo 5
Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos
Capítulo 5 Vecinos: Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos
El taxista compra muebles de lujo y llega a su nuevo hogar en el edificio Fontainebleau; sin embargo, al celebrar incomoda a sus vecinos y empiezan a pedir que le baje el volúmen.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
10 de Diciembre, 2025
Vecinos
