Capítulo 5 Vecinos: Óscar llega a su nuevo apartamento y empiezan las quejas de los vecinos El taxista compra muebles de lujo y llega a su nuevo hogar en el edificio Fontainebleau; sin embargo, al celebrar incomoda a sus vecinos y empiezan a pedir que le baje el volúmen.