Capítulo 104 Tormenta de Pasiones: Hakan y Berrin se divorcian y luchan por la custodia de su hija En medio del divorcio, Hakan hace una jugada sucia para dejar mal parada a Berrin. Esto con la intención de quedarse con la custodia de su hija, ¿logrará su objetivo?