Capítulo 104 Tormenta de Pasiones 9 de enero - Caracol TV

En medio del divorcio, Hakan hace una jugada sucia para dejar mal parada a Berrin. Esto con la intención de quedarse con la custodia de su hija, ¿logrará su objetivo?

1:05:06 min
Capítulo 104 Tormenta de Pasiones
Tormenta de Pasiones - Capítulo 104: Hakan y Berrin se divorcian y luchan por la custodia de su hija
Capítulo 104 Tormenta de Pasiones: Hakan y Berrin se divorcian y luchan por la custodia de su hija

En medio del divorcio, Hakan hace una jugada sucia para dejar mal parada a Berrin. Esto con la intención de quedarse con la custodia de su hija, ¿logrará su objetivo?

