Actualizado: 2 de nov, 2025
Caracol TV The Suso's Show Suso el Paspi sorprende a Iván Villazón cantando vallenato: así reaccionó el artista
Por otra parte, Suso el Paspi afirmó que él compuso una canción inspirada en una historia de un hombre que está enamorado de una mujer que tiene un hijo a la que tituló ‘Mi amor bonito’.
Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.