Suso el Paspi sorprende a Iván Villazón cantando vallenato: así reaccionó el artista

Por otra parte, Suso el Paspi afirmó que él compuso una canción inspirada en una historia de un hombre que está enamorado de una mujer que tiene un hijo a la que tituló ‘Mi amor bonito’.

No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos de esta producción aquí.



Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.

