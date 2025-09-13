Cómo perdió 'El Pecoso' Castro su dedo: el exfutbolista reveló detalles del accidente

El reconocido exfutbolista y entrenador colombiano Fernando ‘El Pecoso’ Castro concedió una emotiva y reveladora entrevista al programa Se Dice De Mí, en la que habló sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: el accidente que sufrió mientras trabajaba en una hidroeléctrica y que casi le cuesta la mano.

Antes de convertirse en una figura del fútbol nacional, ‘El Pecoso’ tuvo una vida marcada por el esfuerzo y la superación. Según contó en la entrevista, solo alcanzó a estudiar hasta quinto de primaria, pero con el tiempo logró terminar el bachillerato. Más adelante, mientras trabajaba, decidió capacitarse en el SENA, donde fue asignado al taller de mecánica de vehículos.



Fue precisamente en ese entorno laboral donde ocurrió el accidente que marcaría su vida para siempre. Todo sucedió en La Dorada, Caldas, cuando un vehículo se varó en plena jornada. Como parte de su labor, Castro intervino para hacer las reparaciones necesarias, pero al revisar cómo había quedado la batería del carro, uno de los cables se enredó en el taladro que estaba utilizando, atrapándole cuatro dedos de la mano.

La situación fue crítica y tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital. Ya en el centro médico, recibió la noticia de que uno de sus dedos debía ser amputado. Sin embargo, cuando el médico sugirió amputar otro dedo más, la reacción de ‘El Pecoso’ fue radical: “Me tiré de la camilla y salí corriendo”, recordó entre risas.

A pesar del dolor y la gravedad del accidente, Castro logró conservar parte de la funcionalidad de su mano gracias a una cirugía reconstructiva: “Me quitaron un pedacito de este (del meñique) y me lo pusieron en este dedo (en el anular) y me acabaron de coser los dedos”, explicó durante la entrevista, mostrando el resultado.

Aunque en su momento fue una experiencia traumática, con el paso del tiempo ha aprendido a tomarla con sentido del humor. Hoy recuerda ese episodio como uno más en su historia de vida, cargada de luchas, triunfos y anécdotas que lo han convertido en uno de los personajes más entrañables del fútbol colombiano.

