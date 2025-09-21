Actualizado: 21 de sept, 2025
Caracol TV Sábados Felices Lucumí confiesa que está incursionando en la panadería y su tienda se llama 'El quemado'
Los mejores humoristas del país retratan la sociedad colombiana con sus rutinas y logran robarles carcajadas a millones de televidentes a lo largo del mundo.