En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Lucumí confiesa que está incursionando en la panadería y su tienda se llama 'El quemado'

Lucumí confiesa que está incursionando en la panadería y su tienda se llama 'El quemado'

Lucumí afirma que le ha ido bien, pero hay personas que se complican mucho en la panadería. Cuenta que un día un señor le reclamó por no tener pan del día y le hizo tremendo show.

Publicidad

Publicidad

Publicidad