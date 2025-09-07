Publicidad

Vuelta a España
Sábados Felices  / Lucumí ahora es instructor de aeróbicos, le dicen "el ganadero", ¿por qué?

Lucumí ahora es instructor de aeróbicos, le dicen “el ganadero”, ¿por qué?

A Lucumí le ha tocado dejar de cobrar por hora y empezar a trabajar por kilo, pues tiene que sacarle la leche a quienes se ejercitan con él y varios de ellos tienen un estado físico que lo deja sorprendido.