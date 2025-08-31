Actualizado: agosto 31, 2025 11:44 a. m.
Caracol TV Sábados Felices Capítulo Sábados Felices: En el Desatino, Aldea le coquetea a un participante
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
No te pierdas ningún contenido de Sábados Felices los sábados en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los https://www.caracoltv.com/sabados-felices/capitulos
Los mejores humoristas del país retratan la sociedad colombiana con sus rutinas y logran robarles carcajadas a millones de televidentes a lo largo del mundo.