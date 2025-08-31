Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Caminata de la Solidaridad
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Lucumí se fue de trabajar a una finca e hizo vino: pero le dijeron que sabía a "pecueca"

Lucumí se fue de trabajar a una finca e hizo vino: pero le dijeron que sabía a "pecueca"

Este personaje cuenta que probó diversos oficios con su patrón, como hacer vino, cuidar ganado e incluso caballos; aunque tuvo inconvenientes en todo. ¿Qué le pasó?