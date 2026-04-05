Sábados Felices: Recibimos la Semana Santa con risas y un humorista se retira del programa - CaracolTV
Los televidentes podrán disfrutar del programa que cura las caras tristes durante esta Semana Santa, los humoristas de Sábados Felices les sacarán más de una risa, sin embargo, una despedida los conmueve a todos.
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Recibimos la Semana Santa con risas y un humorista se retira del programa
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Recibimos la Semana Santa con risas y un humorista se retira del programa
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