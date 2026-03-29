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Sábados Felices: Miguel Ayala reaparece y se deja contagiar de la alegría del elenco El elenco de Sábados Felices está listo para conmemorar la Semana Santa. Mientras los humoristas hacen reír al público con sus ocurrencias, Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, reanuda sus actividades musicales.