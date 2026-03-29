Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
GOL CARACOL PREPARATORIOS RUMBO AL MUNDIAL COLOMBIA VS FRANCIA
En vivo Colombia Vs. Francia
BTS, en Colombia
'La Reina del Flow 3'
Viuda de Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Sábados Felices: 28 de marzo completo y gratis- CaracolTV

El elenco de Sábados Felices está listo para conmemorar la Semana Santa. Mientras los humoristas hacen reír al público con sus ocurrencias, Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, reanuda sus actividades musicales.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:44 min
Thumbnail
Miguel Ayala reaparece y se deja contagiar de la alegría del elenco
Capítulo Sábados Felices
2:19:20
carcajadas garantizadas con cada uno de nuestros humoristas
PORTADAS SABADOS FELICES (5).jpg
2:20:44
se conoce al ganador de la tercera temporada de Generación H
Thumbnail
Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años
Thumbnail
44:44
Miguel Ayala reaparece y se deja contagiar de la alegría del elenco

Sábados Felices: Miguel Ayala reaparece y se deja contagiar de la alegría del elenco

El elenco de Sábados Felices está listo para conmemorar la Semana Santa. Mientras los humoristas hacen reír al público con sus ocurrencias, Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, reanuda sus actividades musicales.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Capítulo Sábados Felices
2:19:20
carcajadas garantizadas con cada uno de nuestros humoristas
PORTADAS SABADOS FELICES (5).jpg
2:20:44
se conoce al ganador de la tercera temporada de Generación H
Thumbnail
Homenaje a Hugo Patiño nuestro rey de la comedia por 96 años
Thumbnail
2:19:41
Capítulo: las risas no faltan para cerrar el mes más corto del año
Capítulo SF.png
2:19:28
Capítulo Sábados Felices: Leo y Chencho son campeones del Desatino, sus contrincantes ni aparecieron
Thumbnail
Capítulo Sábados Felices: finalistas del ‘Desatino’ reciben noticias de sus seres queridos
Thumbnail
44:44
Miguel Ayala reaparece y se deja contagiar de la alegría del elenco

    • Publicidad