No hay duda alguna de que ser parte del Desafío The Box le cambia la vida a todos sus participantes, pues no solo logran su sueño de estar en la anhelada Ciudad de las Cajas, sino que se les abre una ventana para mostrarle al mundo de lo que están hechos.

Tras su paso en la pantalla chica, muchos aprovechan la oportunidad para montar o impulsar sus propios emprendimientos, integrarse en otros proyectos televisivos o hasta volverse figuras públicas a través de las redes sociales.

Te puede interesar: Criollo revela que una mujer le pidió que fuera el papá de su hijo, ¡hasta le mandó video del niño!

Publicidad

Esto fue algo de lo que sucedió con Criollo , participante de la edición 2022, quien está empezando a montar su propio Box para quienes quieren entrenarse de la forma en la que él lo hace, pero también regresó por todo lo alto al mundo del modelaje al ser parte de Colombiamoda en este mismo año.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención hacia este participante fue su físico y su trabajada figura, pues cautivó a más de una colombiana, ya que constantemente le dejaban comentarios aduladores o lo hacían tendencia por causa de su apariencia.

Cabe destacar que Criollo se convirtió en el hombre del Desafío The Box con un mayor número de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 320 mil fanáticos. Cabe destacar que por medio de la interacción con ellos se dio cuenta que muchas mujeres estaba interesadas en que él creara una cuenta de OnlyFans para así tener contenido exclusivo de él.

Conoce más: "Me dolió más la caída de Omega, que la Semifinal", Criollo habla de su rendimiento en el Desafío

A pesar de que no era algo que tuviese contemplado, por medio de una historia el cafetero confesó que había invertido todos sus ahorros en un emprendimiento, sin embargo, aún le hace falta una parte de dinero para hacer realidad su sueño.

Publicidad

Es por ello que decidió abrir su propia cuenta en OnlyFans, asegurando que: "tampoco necesito que me den opiniones, solo estoy notificando un hecho. Obviamente me ayudarían un montón si se suscriben, pues ustedes van a recibir un contenido que jamás podrán ver aquí".