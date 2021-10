'Mandíbula', recordado humorista de Sábados Felices, reaparece en un emotivo video

Marcelino Rodríguez, más conocido como ‘Mandíbula’ , es uno de los humoristas más reconocidos de ‘Sábados Felices ’ pues trabajó en el programa durante 30 años pero por cuestiones de salud tuvo que abandonar la producción en el 2012. Patricia Silva , compañera de set, fue a visitarlo a su casa para demostrar que a pesar de los años no lo olvida y publicó un emotivo video en su Instagram.

En las imágenes se ve al humorista junto a su familia, quien manifestó que se encuentra agradecida con Caracol Televisión por todo el apoyo que le ha brindado desde que salió del programa.

Los comentarios en el video no se hicieron esperar, muchos se conmovieron con la situación que pasa el humorista quien los acompañó por 3 décadas y les sacó tantas sonrisas.

“Que bonito que ni es canal, ni los amigos lo abandonan”, “que lindo Mandíbula, me dio mucha alegría saber de él y más saber que Caracol TV no lo ha desamparado, Dios los bendiga siempre y que viva ‘Sábados Felices’”, “a eso le le llama lealtad, visitar a los amigos, no olvidar a los compañeros, bien Patricia Silva”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la humorista en su publicación.

Marcelino Rodríguez padece de alzheimer, una enfermedad degenerativa que afecta la memoria de quien la padece.

La última vez que se supo de 'Mandíbula' fue cuando ' Don Jediondo ' y ' Piroberta ' fueron a visitarlo, en ese momento los hizo llorar pues el aspecto físico del humorista está cada vez más deteriorado.

“Qué lindo volver a ver a Marcelino Rodríguez, Mandíbula, un grande del humor. Dios le dé su salud. Quienes crecimos viendo ‘Sábados felices’ reconocemos en él y en todos los personajes una fuente inagotable de risa, de humor”, publicó 'Don Jediondo' en sus redes sociales.