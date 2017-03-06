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Caracol TV  /  Mandíbula  /  Fotos: Marcelino Rodríguez, el humorista que le sacó provecho a su físico para hacer reír

Fotos: Marcelino Rodríguez, el humorista que le sacó provecho a su físico para hacer reír

Amigos más cercanos lo acompañaron a lo largo de su carrera y hoy en día agradecen el enorme legado que les dejó.

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La finca de hoy

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Actualizado: mayo 27, 2022 08:58 AM

" Mandíbula ", como se ha dado a conocer durante toda su carrera es dueño de una sonrisa inolvidable, un humor impecable y una capacidad para reírse incluso hasta de sí mismo.

En cada uno de sus chistes resalta su apariencia, lo que le pone un sello personal a su personaje, despierta en el público ternura y lo conquista de la manera más noble y divertida.

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