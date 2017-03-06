Fotos: Marcelino Rodríguez, el humorista que le sacó provecho a su físico para hacer reír

Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
La finca de hoy
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
Caracol Televisión
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En cada uno de sus chistes resalta su apariencia, lo que le pone un sello personal a su personaje, despierta en el público ternura y lo conquista de la manera más noble y divertida.
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