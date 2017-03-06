Fotos: Marcelino Rodríguez, el humorista que le sacó provecho a su físico para hacer reír

" Mandíbula ", como se ha dado a conocer durante toda su carrera es dueño de una sonrisa inolvidable, un humor impecable y una capacidad para reírse incluso hasta de sí mismo.

En cada uno de sus chistes resalta su apariencia, lo que le pone un sello personal a su personaje, despierta en el público ternura y lo conquista de la manera más noble y divertida.