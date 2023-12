Falcao García conmovió hasta las lágrimas a una joven venezolana: le regaló una gran suma de dinero

Falcao García se ha convertido en tendencia en las últimas horas debido a un generoso gesto que tuvo con una joven venezolana llamada Lisa, quien trabaja como vendedora ambulante para poder costear sus gastos, pues no hay nadie que le ayude.

Todo inició cuando un influenciador llamado Manuel Alejandro, decidió comprarle algo y le preguntó por qué estaba trabajando allí. Ella le explicó que su mamá está en Colombia y para su papá es como si no existiera, por lo que debe mantenerse sola.

Conoce más: Hijo de Falcao García enternece al pedirle a Jesús para que su papá anote gol en un partido

Asimismo, una de sus prioridades, además de alimentarse, es pagar sus estudios, pues actualmente está terminando de cursar quinto grado, según explica en la filmación. En el momento en el que él le pregunta si recibiría 100 dólares, la trabajadora llora desconsoladamente y le agradece por el gesto.

Esto no quedó allí, pues parece que Falcao García vio la publicación y decidió darle una sorpresa navideña a Lisa, por eso, el influenciador volvió a su lugar de trabajo y le mostró la filmación del futbolista: “quiero decirte que vi tu video y admiro la manera en la que te esfuerzas por terminar tus estudios, con Manuel te vamos a dar una sorpresa. Espero que te guste, un abrazo grande”, explica.

Publicidad

Cuando la joven vio el dinero no lo pudo creer y tampoco logró dejar de llorar, pues se conmovió mucho con la solidaridad que recibió. Además, previamente había confesado que, si pudiera, su prioridad sería ayudar a otras personas.

El mismo influenciador la felicita por su resiliencia y le pide que le envíe un mensaje a quienes son testigos de lo que ha sucedido con ella: “que no pasen por lo que yo estoy pasando, yo solamente quiero estudiar, pero como ahorita mis papás no me están ayudando y eso”.

Finalmente, le dice que lo sucedido no le pasó por casualidad, fue gracias a su trabajo duro, a su esfuerzo, a la manera honrada con la que vive y la decisión que tomó para estudiar sin importar nada más, por lo que sigue resaltando lo que ha hecho.

Publicidad