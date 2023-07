Radamel Falcao y Lorelei Tarón se convirtieron en padres por quinta vez

El reconocido jugador de fútbol colombiano Radamel Falcao enterneció a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram al compartir las fotos del nacimiento de su nueva hija, convirtiéndose de esta manera en padre por quinta vez. Las reacciones por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, de manera que las imágenes se convirtieron en toda una tenencia en las plataformas digitales.

"Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ti", es el mensaje que escribió Lorelei Tarín, esposa de Falcao, en medio de la plataforma.

Mira también: Falcao y Lorelei Tarón revelaron el sexo de su quinto bebé en compañía de sus hijos

En la galería se logra ver a Lorelei en medio de su cesárea mientras permanece acompañada del cuerpo médico. Además se observa el rostro de la pequeña, así como la llegada de sus hermanos y de sus abuelos a la habitación del centro de salud para darle oficialmente la bienvenida a su nuevo hogar.

No te pierdas: Radamel Falcao se volverá a casar: la romántica proposición del futbolista frente al mar

El post ya recoge más de 150 mil 'me gusta' y múltiples comentarios por parte de los seguidores del astro del fútbol en donde lo felicitan por la familia tan bonita que ha conformado gracias al trabajo en equipo y al amor. Otros, por su parte, hicieron chistes acerca del número de hijos que han tenido.

Publicidad

"Un amor infinito, para toda la vida, el milagro hecho perfección por el Dios de la vida, bendito sea su nombre sobre la faz de la tierra, soberano Jesús", "desmayo de amor. Amor y salud para toda la familia", "bendiciones mi Lore, familia y❤️❤️ esa nueva princesa", "el milagro de la vida. Gracias por ser ejemplares y mostrar al mundo que vale la pena traer seres humanos a esta tierra", "bájale ya papi, vas a acabar con la muchacha 😂", son algunos de los mensajes que se destacan.