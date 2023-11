Lorelei Tarón, esposa de Falcao, recibe duras críticas tras publicar una foto con su hijo, ¿por qué?

Loreleí Tarón y Falcao tienen uno de los matrimonios más admirados, juntos han formado una gran familia y ya son padres de cinco hijos, cuatro niñas y un pequeño. Debido a esto, también cuentan con muchas personas pendientes de su vida.

Mientras que él tiene un poco más de 17 millones de personas pendientes de su vida, ella suma cerca de un millón en sus cuentas de Instagram y lo cierto es que en la mayor parte de sus publicaciones reciben un enorme número de comentarios.

Conoce más: Hijo de Falcao García enternece al pedirle a Jesús para que su papá anote gol en un partido

Y es que, así como muchos admiran la manera en la que han criado a sus pequeños, otros cuestionan su decisión de tener tantos hijos y de la misma forma, se preguntan si en el futuro la cantante dará a luz a más bebés.

Dominique nació en el 2013 y es la mayor de los hijos de la pareja, seguida por Desirée que ya tiene ocho años, su hermana Annette llegó en el 2017 y el primer niño del grupo, Jedediah sorprendió llenando de felicidad a sus padres en el 2020, finalmente su hija más pequeña, llamada Heaven tiene solo unos meses de vida.

Publicidad

Es usual que, tanto Falcao como Lorelei presuman a sus pequeños en redes sociales, ya sea a través de historias, en fotografías o videos; y aunque normalmente reciben halagos y comentarios negativos, ahora una publicación les ha causado varias críticas.

“Domingo bonito 😍 ❤️”, escribió la también cantante en su perfil de Instagram, no obstante, fue el video número tres del carrusel de instantáneas, el que se llevó todos los comentarios negativos, mensajes que ella no ha respondido por el momento.

Y es que allí aparece junto a su hijo Jedediah y mientras se abrazan, ella le da un beso en la boca, algo que, aunque lo hacen muchos famosos, normalmente genera controversia entre los usuarios de Internet, pues la mayor parte no está de acuerdo.

Publicidad

“Ella besa mucho a los hijos en la boca, no entiendo”, “A los bebés no se les da besos en la boca, así sean sus padres”, “Así sean los hijos, a los niños no se les besa en la boca”, “Muy linda familia, pero eso de darle besos en la boca a los hijos no me parece correcto”, “¿Por qué besas a los niños en la boca? No sabes cuántas bacterias le transmites", dicen algunos.