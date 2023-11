Carolina Ramírez se realizó drástico cambio de look, ¿se arrepintió de habérselo hecho?

Carolina Ramírez se ha caracterizado por ser una mujer que se le mide sin temor a los cambios y que, más allá de que por causa de su profesión tenga que andar en la piel de una gran cantidad de personajes, le gusta tener diversos looks con los cuales pueda explorar distintas facetas de su vida.

A través de unos reels en sus redes sociales, la actriz registró cómo fue todo el proceso y finalmente cuál fue el resultado de una arriesgada elección con la que demostró que en un principio tenía muchas dudas, sin embargo, se disfrutó cada uno de los pasos que hizo para llegar allí y le puso la mejor actitud a esta nueva apariencia, a la que le tenía bastantes expectativas.

"Vamos a hacer un cambio de look drástico, que yo creo que me va a quedar muy bien porque, a propósito, pronto voy a estar estrenando una obra de teatro aquí en Argentina", relató Carolina Ramírez, quien antes de esto tenía el cabello de color negro y bastante corto.

Durante todo este primer video se le puede ver emocionada y con expectativa de lo que pudiese pasar, para luego hacer a sus fanáticos testigos de cómo fue su llegada al salón de belleza y los primeros pasos de este proceso, en el cual le decoloraron el cabello, no sin antes realizarle unos relajantes masajes.

Tras esto, y luego de dejar a sus más de dos millones y medio de seguidores a la expectativa, Carolina Ramírez publicó otro reel, titulado 'resultado', en el que dejó ver cómo quedó y el nuevo look con el que iniciará la temporada de verano en el teatro argentino con la obra 'Cuando duerme conmigo'.

Antes de dejarse observar, la actriz no dudó en hacer chistes y mostrar su cómica actitud ante la situación, haciendo pensar que se estaba arrepintiendo de esta transformación de su cabello con frases como: "¡ay, qué hice!", "me arruiné la carrera", "no vuelvo a trabajar".

Finalmente, Carolina Ramírez dejó ver que ahora lucirá un cabello platinado, igual de corto a como lo tenía, pero dejándose una especie de mechón hacia el frente. A su vez, dejó en claro que sí le gustó este cambio de look y aprovechó para agradecerles a las personas que hicieron parte de esta nueva apariencia.