Angélica Blandón revela en redes sociales sus técnicas para controlar la ansiedad

Angélica Blandón se acercó a sus seguidores a través de la dinámica de preguntas de Instagram y compartió detalles de su vida, que hasta el momento, eran desconocidos para muchos. Por petición de un navegante de la red, la actriz recordada por su participación en producciones como 'Las muñecas de la mafia' y 'El cartel de los sapos' , se refirió a la ansiedad y a las experiencias que ha tenido con este problema de salud mental.

La artista aclaró que sí ha padecido este trastorno y para controlarlo pone en práctica métodos muy sencillos. "No he tenido episodios clínicos, hay algunos muy severos pero me ha servido mirar el cielo o una pared de color claro y allí visualizar letra por letra palabras que me generen serenidad como control, tranquilidad, armonía, esto acompañado de respiración, respondió en una de sus instastories.

La actriz no solo es halagada en redes sociales por su talento para la interpretación de personajes y por su belleza, los usuarios de la red también resaltan su buena vibra y no es para menos, ya que Angélica Blandón en sus publicaciones suele enviar mensajes positivos, que inspiran a ver la vida y las situaciones que esta trae consigo, de una forma diferente.

Recientemente posteó una fotografía suya a blanco y negro y la acompañó con un sentido mensaje, en el que reflejó la montaña rusa de emociones a la que ha tenido que enfrentarse durante su etapa de gestación. "Quiero recordarles que los días son de colores y llenos de matices, en un mismo día me río a carcajadas, lloro, anhelo, respiro, hago yoga, me canso, camino, intento leer y digo intento porque en este embarazo todo lo que tiene que ver con la mente me cuesta mucho" escribió en el post que superó los 3.000 me gusta.