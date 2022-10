Aída Victoria Merlano fue víctima de robo en concierto de Daddy Yankee, ¿qué elemento le hurtaron?

La barranquillera Aída Victoria Merlano reportó que fue vícitma de un atraco en 'La ciudad de la eterna primavera' el 14 de octubre antes de ingresar al concierto del reconocido cantante de reguetón, Daddy Yankee. Varias personas que se acercaron se llevaron una cadena que estaba utilizando y por poco la dejan sin su celular.

“Oigan, venía al concierto, se formó un alboroto impresionante, me robaron la cadena y casi me roban el teléfono. ¡Qué miedo tan hijuemadre!”, fueron las palabras de la influenciadora por medio de sus historias de Instagram, donde tiene más de 3.8 millones de seguidores.

La joven de 23 años también se refirió al hecho en su cuenta de Twitter: "Me pidieron una foto y chao cadena. Si alguien la ve por ahí, me avisa", escribió y agregó que "todavía me tiemblan las piernas".

Esto sucedió en el marco de la gira de ‘La Última Vuelta World Tour’ donde el intérprete de temas como ‘Con Calma’ y ‘Dura’ visitó Cali el 7 de octubre, Bogotá el 8, 9 y 12 de octubre y Medellín en tres fechas consecutivas: 14, 15 y 16 de octubre.

Cabe recordar que la hija de la excongresista también fue tendencia en redes sociales por haber besado al generador de contenido Wetscol durante una transmisión en vivo.

En cuestión de horas se hizo viral el momento en el que ambos se dieron un extendido beso, esto a causa de la insistencia de los participantes del streaming del antioqueño. El joven también aprovechó el momento para dedicarle unas palabras que declaraban su amor por la mujer.

"Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes".