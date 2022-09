Aída Victoria Merlano recibe condena de siete años y 5 meses por la fuga de su madre

Aída Victoria Merlano Manzaneda , la reconocida influenciadora, recibió una condena de 90 meses de casa por carcel por haber estado implicada en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano, en los hechos registrados el 1 de octubre de 2019 desde un consultorio médico de Bogotá.

Durante el juicio, que duró dos años y medio, se concluyó que la joven utilizó la ayuda de su hermano Esteban José Manzaneda, para realizar el escape de su progenitora, pues el entonces menor de edad habría entrado el lazo, los guantes y hasta una peluca, en su maleta.

Mira también: Aída Victoria Merlano será condenada por su participación en la fuga de su mamá

Se tiene conocimiento de que él también se encargó de distraer a los funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) que estaban como custodios de la excongresista.

Publicidad

Por los hechos mencionados la joven de 23 años fue sentenciada por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

La cita y la audiencia se dio el martes 13 de septiembre en horas de la tarde, y contó con la participación del representante del Ministerio Público, el fiscal que lleva el caso, el abogado Miguel Ángel del Río y su clienta Aida Victoria Merlano.

"( Aida Victoria y su hermano) habrían ingresado materiales para que su madre materializara la fuga", sentenció el juez, añadiendo que los elementos iban en un maletín negro que el hermano de la condenada dejó en el baño del consultorio para que su mamá lo tomara después.

El odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas fue absuelto, pues no se evidenció plenamente que estuviera involucrado en la fuga de 2019, cuando la excongresista se escapó por una ventana y huyó en una moto que la estaba esperando.

Publicidad

Te puede interesar: Aída Victoria Merlano confiesa la "imperfección" de sus senos que la acomplejó

La Procuraduría acreditó que no se demostró que Cely no participó en el plan, mientras que su defensa, liderada por el abogado Sergio Ramírez, ratificó que la Fiscalía no halló pruebas suficientes que demuestren que Cely se alió con la excongresista y sus hijos.