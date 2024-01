A Daniela Álvarez le llovieron halagos tras lanzarse a la música: escucha su talento cantando

Daniela Álvarez ha dado mucho de qué hablar durante los últimos años gracias a su historia de vida, pues para nadie es un secreto que ha tenido que enfrentar momentos muy complicados, especialmente al referirnos a su salud.

En el 2020 tuvo que pasar por una serie de cirugías que terminaron en la dura decisión de amputar su pie y parte de su pierna izquierda, esto, después de una isquemia que afectó el nivel de sangre y oxígeno que recibía la extremidad.

Desde entonces, además de convertirse en una inspiración para muchos , lo cierto es que se enfocó mucho en la religión y así lo ha mostrado en sus redes sociales, en donde constantemente le agradece a Dios por las bendiciones que ha recibido y por la posibilidad de continuar con su vida.

Precisamente, esta es la razón por la que ahora se ha convertido en tendencia, pues publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece junto a una de sus primas cumpliendo uno de sus sueños más grandes: cantar para alabar a Dios.

En medio de su interpretación en el estudio, la exreina hizo énfasis en que ella no es una cantante profesional y esta no es la razón por la que se ha motivado para crear este contenido: “Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a Él 😊, solo hacerlo desde el corazón”, escribió.

De la misma forma, explicó en la publicación que espera vivir cada momento de su vida para amarlo y adorarlo, pues le ha dado muchas cosas en la existencia; sobre su prima, manifestó que interpretar junto a ella esta canción siempre ha sido su sueño.

Las reacciones a la filmación no se han hecho esperar y ya son muchos los que la han felicitado por atreverse a cantar, mientras que otros la felicitan porque le está dedicando su voz a la música cristiana, algo que le apasiona.

