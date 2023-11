Daniela Álvarez no ocultó su felicidad ante tierno detalle de Daniel Arenas, ¿de qué se trató?

Los rumores de una ruptura entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas quedaron totalmente descartados luego de que se les viera juntos en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina e hicieran algunas publicaciones, dado que sin necesidad de hacer referencia a esto, sus seguidores entendieron que aún son una pareja y que se encuentran muy enamorados, a pesar de lo que muchas personas y medios dijeron.

Cabe destacar que tanto la presentadora como el actor han sido muy reservados con su relación y nunca han hablado de su vida privada, aunque no han dudado en expresar los sentimientos que tienen el uno por el otro o el apoyo en el que se han convertido, no obstante, no permiten que otras personas opinen o se metan con su noviazgo, ya que saben lo perjudicial que puede llegar a ser.

Asimismo, ante un sinfín de rumores, en los que se habló hasta de una supuesta infidelidad por parte de Daniel Arenas, ninguno de estos famosos colombianos dio un comentario al respecto, ni siquiera una pista concreta sobre lo que pasó entre ellos luego de que el actor se diera un beso con la también actriz Adamari López en medio de un programa de televisión, en el cual explicaron cómo hacían este tipo de escenas en un rodaje.

Sin embargo, todo este hecho pareció quedar en el pasado luego de que Daniela Álvarez volviese a publicar una foto con su pareja y escribiera: "con mis dos personas favoritas de la noche", puesto que en la serie de fotografías también aparecía Karol G .

Tras todo esto, pareciera que estos novios están como en una especie de luna de miel, ya que han compartido varias imágenes y momentos juntos, además de expresar su amor y cariño, por lo que la presentadora enterneció a sus seguidores al mostrar el tierno detalle que tuvo Daniel Arenas con ella.

Videollamada entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas. Foto: Tomada de @danielaalvareztv

Se trató de una videollamada que el presentador le realizó a Daniela Álvarez para que ella pudiera ver y conversar con el cantante Carlos Baute, por lo que aprovechó para tomar una captura de pantalla de este momento especial.

Al publicar esto en sus historias de Instagram, la exseñorita Colombia demostró lo feliz que se puso al tener esta oportunidad y escribió "hoy empiezo el día con esta videollamada", y etiquetó tanto a Daniel Arenas como a Carlos Baute, quienes también mostraron su mejor sonrisa.