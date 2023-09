Daniela Álvarez se mostró vulnerable en medio de una terapia: "pido a Dios más y más fuerza"

A través de sus redes sociales, Daniela Álvarez ha relatado cómo ha sido todo su proceso desde que le amputaron una de sus piernas y se ha convertido en la voz de cientos de personas que han tenido que atravesar lo mismo. Aunque ella siempre ha puesto una sonrisa y su fe, también hay momentos en los que se muestra vulnerable y comparte aquello que ha sido lo más difícil.

Una de las cosas que más caracteriza a esta modelo y presentadora es su franqueza al hablar, por lo cual ha sido muy sincera con sus seguidores a quienes invita, constantemente, a ser agradecidos por las cosas que tienen en la vida, haciendo énfasis en que esto va más allá de lo material.

Así mismo, Daniela Álvarez se transformó en un ejemplo para quienes también han tenido amputaciones, dado que no solo creó una fundación a través de la cual ha ayudado a decenas de personas que no tienen los recursos para una prótesis, sino que también se ha transformado en una especie de coach motivacional, dado que invita a que no se suman en la depresión en medio de este proceso, hablando desde su experiencia.

Sin embargo, existen instantes en los que ella también se siente triste y vulnerable, algo que es normal en cualquier ser humano, lo que la ha llevado a demostrar este tipo de sentimiento, sin dejar de lado su fe hacia Dios y a que todo será mejor.

Es por ello que subió un video en sus historias de Instagram, en el cual se le puede ver un poco baja de ánimo y con un poco de dificultad en su terapia, por lo que escribió que: "hoy es uno de esos días en los que le pido a Dios que me dé más y más fuerza, más y más paciencia para superar cualquier incomodidad".

"En momentos como estos me esfuerzo con todo mi corazón y, mientras, solo deseo que todos ustedes estén dando gracias porque tienen sus piernas", añadió la presentadora y modelo.

Luego de este video, Daniela Álvarez compartió otro a sus historias de Instagram, en el que registró la terapia de otra mujer, quien perdió la totalidad de una de sus piernas, mientras ella caminaba a su lado y la veía como un ejemplo de superación.

"Llego y la veo a ella, ¡le cuesta el doble que a mí!, ¿debería quejarme de algo? En lo más mínimo. Gracias Dios porque nos enseñas gratitud, muchas veces, a través de la vida de otros", escribió la modelo y presentadora.