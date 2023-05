Daniela Álvarez relató cómo ha sido para ella manejar la depresión y ansiedad en su vida

La exreina de belleza Daniela Álvarez se volvió un símbolo de amor propio y de apoyo para las personas que pasan por su misma situación o cuentan con alguna discapacidad física. Por esta razón, ella decidió hablar sobre cómo maneja la salud mental en su día a día.

La modelo ha tratado siempre de mostrarse de la forma más real posible en sus redes sociales, donde se encarga de documentar para sus seguidores cómo es su vida privada y profesional.

La empresaria, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su perfil de Instagram, realizó una publicación donde mostró una parte de su participación en el podcast llamado 'CoCreadores', y se puede escuchar cómo relató el tema de su depresión.

Daniela relató lo importante que debería ser poder hablar de una forma más libre, sin tantos tabúes sobre las enfermedades mentales: "Hoy en día hablar de lo positivo del sufrimiento es contracultural, es decir, para la sociedad, para el mundo, para la gente, si duele, corre; si te hace sufrir, no es ahí".

"El sufrimiento te enseña lo que el éxito y las cosas buenas no te enseñan, el sufrimiento nos está preparando para algo superior, para algo más bonito... Y yo me acuerdo de que cuando llegué a mi casa, pasé aproximadamente seis meses donde conocí la ansiedad y conocí la depresión, y no porque yo quería": puntualizó Álvarez.

Reveló también que fue muy importante para ella aceptar que estaba pasando por esa situación, para luego poder entender y comprender lo que sentía, tener el amor de su familia fue sumamente esencial para poder sanar.

En la publicación escribió un emotivo mensaje para todos sus fanáticos: "En el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro registro, nuestra memoria y hay muchas situaciones que nos generan dolor... Pero más que un alma somos seres espirituales, y es ahí donde trabaja Dios": los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar.

Daniela Álvarez recibió el 28 de marzo un importante homenaje en el Congreso de la República, esto, por la labor que ha realizado con su fundación, con la cual ha ayudado a las personas con movilidad reducida y en condición de extrema vulnerabilidad.

El senador Mauricio Gómez fue el encargado de otorgarle la distinción de la Orden en el Grado de Caballero: "Tengo el honor de imponer la orden del Congreso de Colombia, en el grado de caballero, a una gran líder... una mujer inspiradora, valiente, con un gran sentido social, guerrera de la vida y con un espíritu inquebrantable".