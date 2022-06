Daniella Álvarez regresa a tratamiento por una herida abierta en su pie

Por estos días, la presentadora Daniella Álvarez está atravesando difíciles momentos por cuenta de una herida en su pie que la llevará nuevamente a tratamiento. Así lo confesó a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, pues la modelo dejo ver como una profunda lesión la obliga a mantener en reposo y presenta un dolor constante.

Asimismo, la modelo de 34 años expresó que por falta de sensibilidad de su extremidad es complicado saber qué puede estar pasando en su pie: “Al no sentir la planta del pie es difícil darme cuenta de que me estoy haciendo daño al caminar, pero ya estoy en Genavi y este tratamiento va a hacer que sane muy rápido” indicó la barranquillera.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, durante una larga caminata que realizó junto a su novio, el actor Daniel Arenas , le salió una llaga profunda en el pie que creía haber curado, sin embargo, esa misma herida la tiene hoy pasando duros momentos.

Sin embargo, la expresentadora del Desafío The Box , toma sus obstáculos siempre con mucha actitud: “Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie, qué estrés (…) me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica que es un shot impresionante de oxígeno al 100% que me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner”, expresó Álvarez.

Este infortunio por el que está pasando la exseñorita Colombia, hizo que volviera a usar la silla de ruedas y su movilidad sea escasa, pero al contrario de sentirse derrotada, Daniella da el ejemplo claro de nunca desvanecer antes las circunstancias por más amargas que sean.