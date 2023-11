Daniela Álvarez le entregó una prótesis digna a un taxista que tenía un pie de palo

En más de una oportunidad la modelo y presentadora Daniela Álvarez ha demostrado estar comprometida con su fundación y con ayudar a decenas de personas que, al igual que ella, han atravesado por procesos de amputación. Recientemente, la mujer de 35 años llamó la atención de sus fanáticos al entregarle una prótesis a un taxista.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde recoge más de 4 millones de seguidores.

“Quiero presentarles a Luis y lo que estaba usando como prótesis, esto es hecho artesanalmente, es guadua, una tabla, tiene tornillos y metal. Esta es la historia de un taxista de 52 años que se rebusca la vida manejando con un pie de palo luego de perderlo hace 33 años en un accidente con un cable de alta tensión”, dijo durante el clip.

En las imágenes se logra ver al conductor sentado en la camilla mientras muestra cómo se pone su prótesis artesanal con un poco de dificultad. Sin embargo, el verdadero momento de emotividad tiene lugar cuando el hombre recibe oficialmente su nuevo pie y le agradece entre lágrimas a la joven por el apoyo.

Luego de probar esta extensión de su cuerpo, Luis aparece en el video haciendo algunas terapias con movimientos para que logre adaptarse poco a poco y mejorar así su calidad de vida.

“Dale gracias a Dios, eres muy afortunado. Ya esto quedó en el olvido (la creación artesanal) y ahora vas a disfrutar de una nueva prótesis”, expresa Álvarez.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues la han felicitado por dar a conocer estas historias ante toda Colombia y, sobre todo, por ser fuente de inspiración para las personas que se sienten un poco frustradas por los problemas de salud que enfrentan.

“Esta mujer es la persona que más admiro en Colombia, es lo que realmente significa la palabra influencer, alguien que de verdad influye de forma positiva en nuestra sociedad”, “Daniela, cada vez que me da miedo algo... Me acuerdo de ti y se me pasa, 😍 gracias por ser inspiración”, son algunos de los mensajes que se destacan en redes sociales.