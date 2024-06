Rompiendo barreras: Henry, un ejemplo de superación y determinación a través del deporte

A pesar de enfrentar la pérdida de visión a los 26 años debido a la retinosis pigmentaria, Henry Manrique Herrera ha transformado este desafío en combustible para su espíritu competitivo.

Originario de una familia santandereana y administrador de empresas de profesión, Henry comenzó su camino hacia el atletismo tras la pérdida de su visión periférica, obligándolo a abandonar deportes como el ciclismo.

"Cuando me llegó la discapacidad visual, ya no pude hacer esos deportes. Ahora me enfoco en distancias como los 5 km, 10 km o incluso 21 km", afirma con determinación, encontrando en el atletismo no solo una nueva pasión, sino un medio para demostrar que la discapacidad no define sus capacidades.

El apoyo de su familia, especialmente de su hijo Santiago, quien sigue sus pasos en la carrera de 5 km de Compensar, es fundamental para su vida. Santiago recuerda cómo desde temprana edad guiaba a su padre en las rutas de ciclismo, un lazo que ahora se fortalece compartiendo la pasión por correr.

"Con Santi hemos vivido mucho tiempo el estar en el deporte y pues es un trabajo en equipo, regularmente siempre estamos pensando cómo hacemos, qué hacemos y pues llevar a cabo esos planes con un hijo es como padre un orgullo", menciona Henry con emoción.

Henry participará por segundo año consecutivo en la carrera de 10 km de Compensar, no solo como un evento deportivo sino como un testimonio de perseverancia y resiliencia. "Inicialmente fue muy difícil, pero posteriormente ya lo asumí como un reto y regularmente hago cosas que van un poco más allá de lo que regularmente haría una persona con discapacidad visual", destaca Henry.

En cada paso que da hacia la meta, Henry representa el espíritu de competencia y superación personal. Su participación en la Carrera Atlética de Compensar no solo es una demostración de habilidad física, sino un ejemplo inspirador de cómo los desafíos pueden transformarse en oportunidades para crecer y motivar a los demás.