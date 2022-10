Jhon Freddy Beltrán habló sobre los beneficios laborales que encontró a través de Compensar

El mundo evoluciona todos los días y con este surgen las necesidades en el entorno laboral, haciéndose relevante la capacitación permanente que ayude a obtener oportunidades de empleo. Esta es la historia de Jhon Freddy Beltrán, quien después de estar desempleado por 3 años, encontró una oportunidad de aprendizaje gracias a la alianza entre Amazon y la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar .

Este técnico en Ingeniería de sistemas, de 35 años de edad, tuvo la oportunidad de fortalecer sus competencias digitales a través del curso Amazon Web Service (AWS) al que accedió gratuitamente mediante la alianza entre ambas compañías.

"Me enteré porque la Agencia de Empleo se comunicó conmigo, tenía que pasar por un proceso, pero era el elegido entre un grupo muy grande. Fue un crecimiento personal y profesional, la nube de por sí en Colombia está empezando, pero nadie lo sabe".

Durante los 3 meses que duró el programa de formación, Jhon Freddy se propuso sacarle el máximo provecho; estudiaba, investigaba y como un alumno aplicado se comprometió con el proceso, consciente de que esta sería una oportunidad que haría la diferencia.

"Eran 3 meses que no podía salir a trabajar, a buscar dinero, sino que mi esposa me ayudó y cuando logré el certificado fue como cuando me gradué de la universidad; todos felices, saltando, mejor dicho fue la locura".

Este hombre apasionado por la programación, el procesamiento de datos y los servidores en la nube, tiene los sueños cada vez más aterrizados gracias a que encontró en la actualización de conocimientos una oportunidad para seguir creciendo.

Como Jhon Freddy, aproximadamente 150 personas se han capacitado hasta al momento, sin costo, en computación en la nube, por la unión entre Amazon y la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar, contribuyendo al cierre de brechas digitales y a la vinculación laboral de más colombianos.

"La empresa en la que laboro actualmente da asistencia técnica a varias compañías y muchas están empezando a migrar a la nube, de forma definitiva o de forma híbrida que es mitad empresa y mitad la nube".

Jhon Freddy actualmente está trabajando, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, y desde ya se visualiza con una nueva certificación, que le ayudará a seguir avanzando en el cumplimiento de todos sus sueños.