La razón por la que Juan David Reyes en Pasión de Gavilanes fue interpretado por una niña

Juan David Reyes Elizondo, hijo de Norma y Juan en Pasión de Gavilanes, ha sido el encargado de enternecer las noches de Caracol Televisión, pues el pequeño tiene unos hermosos ojos claros y siempre se le ve con una sonrisa, por lo que se roba todas las miradas de los televidentes.

Pese a que el pequeño se ha vuelto muy popular, lo que muchos no saben es que el bebé en realidad no era un niño sino una niña, pues la pequeña que le dio vida a este personaje fue Valeria García, quien ahora ya tiene 17 años y no solo se ha ganado el cariño del público, sino también de todo el elenco de la producción.

¿Por qué Juan David Reyes fue interpretado por una niña?

En una entrevista con Noticias Caracol, la modelo aseguró que se ganó el casting para darle vida a Juan David porque la pasaron de brazo en brazo de los integrantes del elenco y nunca lloró. Hoy Valeria se sorprende al ver su tranquilidad.

Incluso, en la entrevista la joven también contó: “a Jorge Cao yo llegué a decirle ‘abelo’ y yo sentía que era mi abuelo”, pues pasó sus primeros dos años de vida con el elenco de la novela y se familiarizó mucho con ellos.