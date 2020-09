Óscar le hace pesada broma a Jimena y se la roba en medio del desierto

Tras pelear con Armando, Rosario le cuenta a Panchita sobre su encuentro con Franco y lo mucho que le llamó la atención su fortuna, pues además está cansada de tanto maltrato y no descarta la posibilidad de regresar con el joven que le puede dar la vida que le merece, a pesar de que esté siendo tan indifirente con ella.

En una caminata nocturna, Eva le comenta a Óscar que se alió con ellos porque Libia le recordó a un ser querido que había perdido hace algunos años, no obstante, tocar este tema la pone nerviosa.

Por otro lado, Raquel y Ruth vuelven a discutir fuertemente en público, pues la vieja la enfrenta y le ordena que no siga tratando a Leandro Santos.

En un nuevo y romántico encuentro, Juan le confiesa a Norma que quiere que sus hermanos conozcan al bebé, y que le gustaría que su hijo se llamara Juan. Además, que no ve la hora de que estén juntos nuevamente, sin embargo, el regreso de Fernando a la hacienda Elizondo ya es una piedra en el camino.

Mira también: Armando intenta maltratar a Rosario por celos de Franco

Un cliente del bar le propone a Armando que le venda a Rosario para acostarse con ella, pues ya lo hizo anteriormente. Por supuesto, el hombre no soporta esta oferta y le pega fuertemente al admirador de su mujer.

Publicidad

En una conversación familiar, Norma busca recomendaciones para el nombre de su hijo y finalmente se decide por ponerle Juan David, algo que llena de furia a Gabriela, quien se opone y reacciona mal.

Llega el día de la trampa que Óscar estaba organizando para Jimena. Hacen el cambio de protagonista, y queda Óscar camuflado entre las plumas, por lo que Bruno dirige muy bien la filmación para lograr el cometido. Cuando Jimena debe besar al actor, descubre a su esposo y él aprovecha el desorden para secuestrarla. Se van juntos al desierto, hacen el amor y viven un apasionado momento.

Sara y Juan Reyes se enfrentan en los linderos de las haciendas a causa de una quema en el pastizal. La tensión sube y resultan cruzando insultos y agresiones.

Luego de vivir el apasionado encuentro con Óscar, Jimena se enoja mucho con Bruno y decide renunciar a su puesto en el comercial, aunque no puede negar que estaba encantada con el indio que la secuestró.

Publicidad

Te puede interesar: Cinco cosas de Zharick León que te permitirán conocerla un poco más

En un evento social, Raquel le cuenta a Gabriela que Calixto la tiene con los pelos de punta, pues le ha dado por confesar que Ruth no es su hija sino la de Eva, algo que le parece muy grave, ya que recobra la memoria, pero se acuerda de una verdad que no debería.

Norma, llevada por el efecto de la luna llena, vuelve a salir en busca de Juan, quien le insiste que deben estar juntos por siempre, pero ella aún no se decide. No obstante, no se salvan de hacer el amor y vivir un momento muy apasionado.

Norma le informa a Juan que el niño se va a llamar Juan David. Además, tiene que decidir entre Jimena y Sara quién será madrina del niño.