Tips para que tu mascota se adapte más rápido a su nuevo hogar

Tener una mascota en casa puede ser una verdadera alegría para toda la familia, debido a que brindará mucha diversión en diferentes momentos del día; sin embargo, debes tener en cuenta que su proceso de adaptación puede llegar a ser complejo, ya que deben desprenderse de hábitos y personas a las que ya les tenían cariño o, por el contrario, pueden venir con algunos traumas que les impiden relacionarse satisfactoriamente con su entorno.

En ese sentido, es necesario mencionar que si vas a llevar a casa a un cachorro, es recomendable que evites adoptarlo antes de los 2 meses, debido a que deben cumplir con un determinado tiempo junto a su madre para que les enseñe las pautas básicas de comportamiento. De no ser así, tu amigo de cuatro patas recibirá un cambio brusco en sus actividades cotidianas.

Bríndales confianza. Foto: ArtMarie/Getty Images/iStockphoto

Normalmente, los perros pequeños tardan aproximadamente 15 días en acostumbrarse a su nuevo estilo de vida; no obstante, eso va variar de acuerdo al nivel de confianza que le brinden sus nuevos dueños y a la capacidad que él tenga para desenvolverse en el medio.

Los animales adoptados, por su parte, pueden significar un verdadero reto, ya que en el pasado pudieron estar expuestos a situaciones de riesgo que los obligaron a mantenerse alerta frente a los extraños. Algunos pueden tardar de meses a años para mantenerse tranquilos en su nueva rutina; de manera que es vital que te armes de mucha paciencia y cariño para enseñar con amor las nuevas pautas de crianza.

Dale su espacio para que explore

Es muy probable que estés entusiasmado por el nuevo integrante de tu hogar y quieras demostrarle todo tu amor; sin embargo, deberás entender que tu efusividad probablemente lo asuste, así que deberás darle su espacio. Algunos animales pueden mostrarse juguetones a primera vista, mientras que otros son tímidos, por lo que necesitan evaluar el perímetro para identificar las zonas en las que más se siente seguro.

Dale su espacio. Foto: Janie Airey/Getty Images

Muéstrate cariñoso

No hay nada mejor para ganarse la confianza de tu mascota que mostrarse amoroso, de manera que podrás darle su alimento favorito o jugar con él para que no se aburra de estar solo. Trata de balancear un poco el tema de la comida, debido a que la idea no es que lo acostumbres a ingerir reiteradamente las golosinas de su preferencia, sino que le demuestres que puedes hacer una excepción de vez en cuando.

Sé amoroso. Foto: Gpointstudio/Getty Images/Cultura RF

Crea una rutina juntos

Para que se sienta más libre de acercarse a ti, deberás crear paulatinamente una rutina para ambos que les permitirá interactuar de manera seguida. Puedes empezar por actividades recreativas o por crear espacios y lugares concretos en donde él pueda recibir su comida.