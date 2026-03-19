38:44 min María la del barrio - Capítulo 9: Soraya confiesa que su embarazo es una mentira 38:03 Capítulo 8 Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya 37:47 Capítulo 7 Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya 36:30 Capítulo 6 el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa 38:44 Capítulo 9 Soraya confiesa que su embarazo es una mentira

Capítulo 9 María la del barrio : Soraya confiesa que su embarazo es una mentira Después de llegar del viaje por infidelidad de Fernando, la nana de Soraya habla con ella y le pide la verdad sobre su embarazo, la mujer dice que es inventado y que lo hizo para casarse con Fernando.