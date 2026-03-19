Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Día del Hombre
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 9 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

Después de llegar del viaje por infidelidad de Fernando, la nana de Soraya habla con ella y le pide la verdad sobre su embarazo, la mujer dice que es inventado y que lo hizo para casarse con Fernando.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

38:44 min
9. Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
María la del barrio - Capítulo 9: Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
8. Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Capítulo 6 María la del Barrio: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
9. Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira

Capítulo 9 María la del barrio : Soraya confiesa que su embarazo es una mentira

Después de llegar del viaje por infidelidad de Fernando, la nana de Soraya habla con ella y le pide la verdad sobre su embarazo, la mujer dice que es inventado y que lo hizo para casarse con Fernando.

Por: Caracol Televisión
|
8. Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Capítulo 6 María la del Barrio: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
5. María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
4. María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
3. La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
38:54
Capítulo 3
La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
9. Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira