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Capítulo 9 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Después de llegar del viaje por infidelidad de Fernando, la nana de Soraya habla con ella y le pide la verdad sobre su embarazo, la mujer dice que es inventado y que lo hizo para casarse con Fernando.
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María la del barrio
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Capítulo 9 María la del barrio : Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:44 min
María la del barrio - Capítulo 9:
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
Capítulo 9 María la del barrio : Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
Después de llegar del viaje por infidelidad de Fernando, la nana de Soraya habla con ella y le pide la verdad sobre su embarazo, la mujer dice que es inventado y que lo hizo para casarse con Fernando.
Por:
Caracol Televisión
|
19 de Marzo, 2026
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38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:54
Capítulo 3
La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
María la del barrio
Capítulo 8 María la del barrio : Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
María la del barrio
Capítulo 7 María la del barrio : Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
María la del barrio
Capítulo 6 María la del barrio : el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
María la del barrio
Capítulo 5 María la del barrio : María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
María la del barrio
Capítulo 4 María la del barrio : María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
María la del barrio
Capítulo 3 María la del barrio : La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
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