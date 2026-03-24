Capítulo 11 María la del barrio : Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando

Capítulo 11 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo Capítulo 11 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Vladimir va al cuarto de su hermano y descubre unas fichas de casino en la mesa de noche. Un hombre va la oficina de su padre a avisar que Luis Fernando pidió un préstamo de miles de pesos.