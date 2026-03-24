Capítulo 11 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 11 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Vladimir va al cuarto de su hermano y descubre unas fichas de casino en la mesa de noche. Un hombre va la oficina de su padre a avisar que Luis Fernando pidió un préstamo de miles de pesos.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
36:06 min
María la del barrio - Capítulo 11: Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando
36:02
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
36:06
Capítulo 11
Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando
Capítulo 11 María la del barrio : Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando
Vladimir va al cuarto de su hermano y descubre unas fichas de casino en la mesa de noche. Un hombre va la oficina de su padre a avisar que Luis Fernando pidió un préstamo de miles de pesos.