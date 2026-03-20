3:07 min María la del barrio - Capítulo 10: Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya 38:44 Capítulo 9 Soraya confiesa que su embarazo es una mentira 38:03 Capítulo 8 Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya 37:47 Capítulo 7 Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya 3:07 Capítulo 10 Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya

Capítulo 10 María la del barrio : Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya Luis Fernando está con su esposa: le pregunta que si ella está inventando su embarazo porque le parece muy extraño que aún no tenga barriga. Ella finge su accidente y dice que perdió al bebé.