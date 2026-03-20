Capítulo 10 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 10 'María la del Barrio'. Luis Fernando está con su esposa: le pregunta que si ella está inventando su embarazo porque le parece muy extraño que aún no tenga barriga. Ella finge su accidente y dice que perdió al bebé
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3:07 min
María la del barrio - Capítulo 10: Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
3:07
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
Capítulo 10 María la del barrio : Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
Luis Fernando está con su esposa: le pregunta que si ella está inventando su embarazo porque le parece muy extraño que aún no tenga barriga. Ella finge su accidente y dice que perdió al bebé.