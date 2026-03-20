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Capítulo 10 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 10 'María la del Barrio'. Luis Fernando está con su esposa: le pregunta que si ella está inventando su embarazo porque le parece muy extraño que aún no tenga barriga. Ella finge su accidente y dice que perdió al bebé

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3:07 min
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
María la del barrio - Capítulo 10: Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
9. Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
8. Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
3:07
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya

Capítulo 10 María la del barrio : Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya

Luis Fernando está con su esposa: le pregunta que si ella está inventando su embarazo porque le parece muy extraño que aún no tenga barriga. Ella finge su accidente y dice que perdió al bebé.

Por: Caracol Televisión
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9. Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
8. Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Capítulo 6 María la del Barrio: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
5. María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
4. María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
3:07
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya