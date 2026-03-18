Capítulo 8 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 8 'María la del Barrio'. Soraya llega a casa y habla con Luis Fernando de su boda, pero, para desgracia de ella, él le aclara que se casará por obligación, que la boda será por el civil y que en el futuro quiere divorciarse.
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38:03 min
María la del barrio - Capítulo 8: Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
Capítulo 8 María la del barrio : Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
Soraya llega a casa y habla con Luis Fernando de su boda, pero, para desgracia de ella, él le aclara que se casará por obligación, que la boda será por el civil y que en el futuro quiere divorciarse.