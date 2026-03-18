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Capítulo 8 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 8 'María la del Barrio'. Soraya llega a casa y habla con Luis Fernando de su boda, pero, para desgracia de ella, él le aclara que se casará por obligación, que la boda será por el civil y que en el futuro quiere divorciarse.

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38:03 min
8. Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
María la del barrio - Capítulo 8: Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Capítulo 6 María la del Barrio: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
5. María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
8. Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya

Capítulo 8 María la del barrio : Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya

Soraya llega a casa y habla con Luis Fernando de su boda, pero, para desgracia de ella, él le aclara que se casará por obligación, que la boda será por el civil y que en el futuro quiere divorciarse.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Capítulo 6 María la del Barrio: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
5. María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
4. María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
3. La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
38:54
Capítulo 3
La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
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49:51
Capítulo 2
Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella
8. Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya