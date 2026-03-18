38:03 min María la del barrio - Capítulo 8: Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya 37:47 Capítulo 7 Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya 36:30 Capítulo 6 el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa 39:00 Capítulo 5 María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya 38:03 Capítulo 8 Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya

Capítulo 8 María la del barrio : Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya Soraya llega a casa y habla con Luis Fernando de su boda, pero, para desgracia de ella, él le aclara que se casará por obligación, que la boda será por el civil y que en el futuro quiere divorciarse.