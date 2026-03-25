35:06 min María la del barrio - Capítulo 12: Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero 36:06 Capítulo 11 Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando 36:02 Capítulo 10 Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya 38:44 Capítulo 9 Soraya confiesa que su embarazo es una mentira 35:06 Capítulo 12 Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero

Capítulo 12 María la del barrio : Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero La mujer habla con su tía y le dice que, por su estado de embarazo, Fernando debe darle dinero para suplir sus necesidades. Él le dice que sí, pero no la cantidad que ella desea; esto la molesta.