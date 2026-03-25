Capítulo 12 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer habla con su tía y le dice que, por su estado de embarazo, Fernando debe darle dinero para suplir sus necesidades. Él le dice que sí, pero no la cantidad que ella desea; esto la molesta.
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35:06 min
María la del barrio - Capítulo 12: Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
36:06
Capítulo 11
Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando
36:02
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
35:06
Capítulo 12
Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
Capítulo 12 María la del barrio : Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
La mujer habla con su tía y le dice que, por su estado de embarazo, Fernando debe darle dinero para suplir sus necesidades. Él le dice que sí, pero no la cantidad que ella desea; esto la molesta.