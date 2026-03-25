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Capítulo 12 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer habla con su tía y le dice que, por su estado de embarazo, Fernando debe darle dinero para suplir sus necesidades. Él le dice que sí, pero no la cantidad que ella desea; esto la molesta.

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35:06 min
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María la del barrio - Capítulo 12: Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
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36:06
Capítulo 11
Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
36:02
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
9. Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
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35:06
Capítulo 12
Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero

Capítulo 12 María la del barrio : Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero

La mujer habla con su tía y le dice que, por su estado de embarazo, Fernando debe darle dinero para suplir sus necesidades. Él le dice que sí, pero no la cantidad que ella desea; esto la molesta.

Por: Caracol Televisión
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cap maria.png
36:06
Capítulo 11
Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
36:02
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
9. Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
8. Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
38:03
Capítulo 8
Luis Fernando le deja los puntos sobre la mesa a Soraya
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Capítulo 6 María la del Barrio: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
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35:06
Capítulo 12
Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero