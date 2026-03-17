Capítulo 7 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 7 'María la del Barrio'. Soraya les dice a sus tíos que está embarazada de Fernando; es por eso que ellos toman medidas extremas y le dicen a su hijo que olvide a María y que piense en crear un hogar con su prima.
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37:47 min
María la del barrio - Capítulo 7: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Capítulo 7 María la del barrio : Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Soraya les dice a sus tíos que está embarazada de Fernando; es por eso que ellos toman medidas extremas y le dicen a su hijo que olvide a María y que piense en crear un hogar con su prima.