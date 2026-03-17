37:47 min María la del barrio - Capítulo 7: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya 36:30 Capítulo 6 el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa 39:00 Capítulo 5 María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya 38:26 Capítulo 4 María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia 37:47 Capítulo 7 Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya

Capítulo 7 María la del barrio : Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya Soraya les dice a sus tíos que está embarazada de Fernando; es por eso que ellos toman medidas extremas y le dicen a su hijo que olvide a María y que piense en crear un hogar con su prima.