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Capítulo 7 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 7 'María la del Barrio'. Soraya les dice a sus tíos que está embarazada de Fernando; es por eso que ellos toman medidas extremas y le dicen a su hijo que olvide a María y que piense en crear un hogar con su prima.

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37:47 min
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
María la del barrio - Capítulo 7: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
Capítulo 6 María la del Barrio: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
5. María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
4. María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya

Capítulo 7 María la del barrio : Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya

Soraya les dice a sus tíos que está embarazada de Fernando; es por eso que ellos toman medidas extremas y le dicen a su hijo que olvide a María y que piense en crear un hogar con su prima.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 6 María la del Barrio: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
5. María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
4. María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
3. La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
38:54
Capítulo 3
La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
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49:51
Capítulo 2
Fernando se aprovecha de María y comienza a enamorarse de ella
1. María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal
57:04
Capítulo 1
María cumple 15 años, y en vez de ser un día feliz, termina mal
Capítulo 7 María la del Barrio: Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya
37:47
Capítulo 7
Fernando habla con su hijo y lo obliga a casarse con Soraya