36:30 min María la del barrio - Capítulo 6: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa 39:00 Capítulo 5 María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya 38:26 Capítulo 4 María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia 38:54 Capítulo 3 La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando 36:30 Capítulo 6 el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa

Capítulo 6 María la del barrio : el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa María vuelve a la casa y la invitan a escuchar mariachis; el plan marcha con normalidad, hasta que Vladimir le dice a María que la ama, y le pregunta si algún día ella hará lo mismo.