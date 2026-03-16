Capítulo 6 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 6 'María la del Barrio'. María vuelve a casa y la invitan a escuchar mariachis; el plan marcha con normalidad, hasta que Vladimir le dice a María que la ama, y le pregunta si algún día ella hará lo mismo.
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36:30 min
María la del barrio - Capítulo 6: el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
39:00
Capítulo 5
María se ilusiona con Fernando, pero lo encuentra besando a Soraya
38:26
Capítulo 4
María es invitada al teatro y en el lugar avergüenza a la familia
38:54
Capítulo 3
La familia dice que María llegó a la casa porque es hija de Fernando
36:30
Capítulo 6
el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
Capítulo 6 María la del barrio : el tío Fernando va a buscar a María y la convence de volver a casa
María vuelve a la casa y la invitan a escuchar mariachis; el plan marcha con normalidad, hasta que Vladimir le dice a María que la ama, y le pregunta si algún día ella hará lo mismo.