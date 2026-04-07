Capítulo 19 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 19 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Él habla con María y le cuenta que le dio un plazo de tres días a Soraya para que acepte el divorcio. Además, le asegura que cuando se separe, él se casara con ella porque es el amor de su vida.
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37:52 min
María la del barrio - Capítulo 19: Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
36:13
Capítulo 18
El tío Fernando se entera de que Victoria sacó a María de la casa
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
32:44
Capítulo 16
Soraya acusa injustamente a María de ladrona
37:52
Capítulo 19
Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
Capítulo 19 María la del barrio : Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
Él habla con María y le cuenta que le dio un plazo de tres días a Soraya para que acepte el divorcio. Además, le asegura que cuando se separe, él se casara con ella porque es el amor de su vida.