Capítulo 19 María la del barrio : Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya

Capítulo 19 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol Capítulo 19 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Él habla con María y le cuenta que le dio un plazo de tres días a Soraya para que acepte el divorcio. Además, le asegura que cuando se separe, él se casara con ella porque es el amor de su vida.