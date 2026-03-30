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Capítulo 15 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 15 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando habla con María y le dice que le cuente lo que habló con su padre; pese a que no dice nada, Fernando ya sabe la verdad. Dejará el juego con la condición de que María vuelva a amarlo.

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35:37 min
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María la del barrio - Capítulo 15: Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
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33:55
Capítulo 14
el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas
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35:31
Capítulo 13
Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya
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35:06
Capítulo 12
Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
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35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión

Capítulo 15 María la del barrio : Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión

Luis Fernando habla con María y le dice que le cuente lo que habló con su padre; pese a que no dice nada, Fernando ya sabe la verdad. Dejará el juego con la condición de que María vuelva a amarlo.

Por: Caracol Televisión
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cap (5).png
33:55
Capítulo 14
el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas
cap (4).png
35:31
Capítulo 13
Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya
maria cap.png
35:06
Capítulo 12
Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
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36:06
Capítulo 11
Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
36:02
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
9. Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
38:44
Capítulo 9
Soraya confiesa que su embarazo es una mentira
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35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión