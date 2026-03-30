Capítulo 15 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 15 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando habla con María y le dice que le cuente lo que habló con su padre; pese a que no dice nada, Fernando ya sabe la verdad. Dejará el juego con la condición de que María vuelva a amarlo.
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35:37 min
María la del barrio - Capítulo 15: Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
33:55
Capítulo 14
el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas
35:31
Capítulo 13
Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya
35:06
Capítulo 12
Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
Capítulo 15 María la del barrio : Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
Luis Fernando habla con María y le dice que le cuente lo que habló con su padre; pese a que no dice nada, Fernando ya sabe la verdad. Dejará el juego con la condición de que María vuelva a amarlo.