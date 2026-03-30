35:37 min María la del barrio - Capítulo 15: Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión 33:55 Capítulo 14 el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas 35:31 Capítulo 13 Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya 35:06 Capítulo 12 Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero 35:37 Capítulo 15 Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión

Capítulo 15 María la del barrio : Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión Luis Fernando habla con María y le dice que le cuente lo que habló con su padre; pese a que no dice nada, Fernando ya sabe la verdad. Dejará el juego con la condición de que María vuelva a amarlo.