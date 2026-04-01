Capítulo 17 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 17 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Después de que María se aleja de Luis Fernando, toma la decisión de no ser más la secretaria de él por los incómodos comentarios que hace Soraya hacia ella. Luis Fernando no aceptará su renuncia.
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37:36 min
María la del barrio - Capítulo 17: María le pone una demanda a Luis Fernando
32:44
Capítulo 16
Soraya acusa injustamente a María de ladrona
35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
33:55
Capítulo 14
el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas
37:36
Capítulo 17
María le pone una demanda a Luis Fernando
Capítulo 17 María la del barrio : María le pone una demanda a Luis Fernando
Después de que María se aleja de Luis Fernando, toma la decisión de no ser más la secretaria de él por los incómodos comentarios que hace Soraya. Luis Fernando no aceptará su renuncia.