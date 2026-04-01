Capítulo 17 María la del barrio : María le pone una demanda a Luis Fernando

Capítulo 17 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo Capítulo 17 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Después de que María se aleja de Luis Fernando, toma la decisión de no ser más la secretaria de él por los incómodos comentarios que hace Soraya hacia ella. Luis Fernando no aceptará su renuncia.