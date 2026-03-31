Capítulo 16 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo.
Capítulo 16 'María la del Barrio'. Soraya y Carlota dicen que vieron a María entrar a la habitación de Soraya y que ella salió con su cartera, es por eso por lo que la acusan de ladrona, pero la familia sabe que es un invento.
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32:44 min
María la del barrio - Capítulo 16: Soraya acusa injustamente a María de ladrona
35:37
Capítulo 15
Luis Fernando se siente mal por lo de su padre y toma una decisión
33:55
Capítulo 14
el dueño del casino va a donde Fernando a saldar cuentas
35:31
Capítulo 13
Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya
32:44
Capítulo 16
Soraya acusa injustamente a María de ladrona
Capítulo 16 María la del barrio : Soraya acusa injustamente a María de ladrona
Soraya y Carlota dicen que vieron a María entrar a la habitación de Soraya y que ella salió con su cartera, es por eso por lo que la acusan de ladrona, pero la familia sabe que es un invento.