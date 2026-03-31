Capítulo 16 María la del barrio : Soraya acusa injustamente a María de ladrona

Capítulo 16 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo. Capítulo 16 'María la del Barrio'. Soraya y Carlota dicen que vieron a María entrar a la habitación de Soraya y que ella salió con su cartera, es por eso por lo que la acusan de ladrona, pero la familia sabe que es un invento.